Przegląd prasy Gorzów Wielkopolski (14.01) - najważniejsze informacje z czwartek

Przy okazji mszy dla dzieci zakonnica rozdała uczniom apel do rodziców, by nie pozwolili oni na szczepienie swoich pociech. - To prywatna decyzja zakonnicy - odpowiadają w kurii.

Jak co roku na początku stycznia poznaliśmy wyniki rankingu liceów i techników, które przygotował miesięcznik "Perspektywy". Wśród najlepszych szkół w całym kraju są także lubuskie licea i technika.