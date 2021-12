Przegląd prasy Gorzów Wielkopolski (17.12) - najważniejsze informacje z czwartku

Urzędnicy chcą, by przebudowywany stadion Warty przy ul. Krasińskiego służył tylko lekkoatletom, a nie również piłkarzom. - To tak jakby wejść komuś do domu i kazać mu się wyprowadzić - mówi prezes Warty.

Od czwartku 16 grudnia gorzowianie, którzy będą w centrum miasta mogą zobaczyć, jak prezentuje się odświeżona Przemysłówka. Wieżowiec zyskał nową elewację.