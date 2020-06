Przegląd prasy Gorzów Wielkopolski (18.06) - najważniejsze informacje z czwartku

Akcja kaskaderska policjantów z Gorzowa! Weszli do mieszkania na 6 piętrze przez... balkon! Jeden z funkcjonariuszy trzymał linę, by jego partner z patrolu mógł przejść z jednego balkonu ma drugi. Na ziemi leżała kobieta, wzywała pomocy.

Gorzów przygotowuje się już do wyborów prezydenckich, które odbędą się 28 czerwca. Na Dolinkach i Górczynie będzie zmiana miejsc do głosowania.

Dumnego żółwia, który wygrzewał się w słońcu nad stawem w Parku Róż w centrum Gorzowa, sfotografowała Beata Meler, która przez kilka minut robiła mu zdjęcia. Gadzina nic sobie z tego nie robiła!

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.