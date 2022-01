Przegląd prasy Gorzów Wielkopolski (27.01) - najważniejsze informacje ze środy

Zapadające się studzienki, krusząca się rampa czy kolejne połamane płyty. Usterek w ul. Sikorskiego jest więcej niż tylko na skrzyżowaniu z Wełnianym Rynkiem. Miasto wezwie wykonawcę do ich naprawy. Dajcie znać, które miejsca tej inwestycji powinny pójść do poprawki.

Umeblować mieszkanie zupełnie za darmo? Tak, to możliwe! Na stronie OLX.pl mieszkańcy lubuskiego wystawiają ogłoszenia dotyczące mebli, które chcą oddać. Zazwyczaj jednak preferowany jest odbiór osobisty, o czym należy pamiętać. Do oddania są sofy, meble kuchenne, łóżka... Zobaczcie sami, co Lubuszanie wystawiają na OLX.pl i nie chcą za to pieniędzy! >>>