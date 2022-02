Przegląd prasy Gorzów Wielkopolski (27.02) - najważniejsze informacje z soboty

UE ma w najbliższych dniach przedyskutować zakaz dostępu Rosji do systemu płatności międzynarodowych SWIFT. Wydaje się, że Niemcy zrezygnowali ze swojego sprzeciwu, co pozwoliłoby blokowi państw na zaostrzenie sankcji wobec Moskwy po inwazji na Ukrainę. Kanclerz Niemiec zadeklarował również militarną pomoc dla Ukrainy.

Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów – poinformował w piątek szef MON Mariusz Błaszczak.

Społeczeństwo się starzeje. Jest w nim coraz więcej osób w podeszłym wieku. Ten demograficzny trend wymusza zmianę podejścia do potrzeb seniorów oraz konieczność stwarzania im dogodnych warunków do życia. Obecnie jest to jeden z priorytetowych obszarów działania nie tylko w kraju, ale również w regionie. Czy działania te przynoszą oczekiwane efekty i co jeszcze trzeba zmienić, aby seniorom żyło się lepiej? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy specjalnej konferencji zorganizowanej w Gorzowie.