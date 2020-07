Przegląd prasy Gorzów Wielkopolski (27.07) - najważniejsze informacje z poniedziałku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.07.2020, w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W meczu Stali Gorzów motocykl fruwał w powietrzu!”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Gorzów Wielkopolski 27.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W meczu Stali Gorzów motocykl fruwał w powietrzu! W dziewiątym biegu niedzielnego pojedynku MrGardem GKM Grudziądz – Moje Bermudy Stali Gorzów doszło do kolizji Nielsa-Kristana Iversena z Krzysztofem Buczkowskim. Efekt? Obaj zawodnicy upadli, przy czym Buczkowski siłą rozpędu zatrzymał się na dmuchanej bandzie, a jego motocykl aż poleciał w powietrze. 📢 Miasto kontroluje. A muchy, jak zatruwały życie ludziom, tak zatruwają Reagujemy za każdym razem, gdy dostajemy zgłoszenie od mieszkańców o nadmiernej ilości much – zapewnia Sylwia Bon, kierownik z Urzędu Miasta w Witnicy. Tyle, że to nic nie zmienia.

📢 Nie robimy zakupów w rękawiczkach! Wprowadzą czasowy zakaz dotykania towarów w sklepach? Prawie połowa klientów nie robi zakupów w rękawiczkach. Jednocześnie zdecydowana większość uważa, że w sklepach należy wprowadzić czasowy zakaz dotykania świeżych artykułów. Natomiast ponad 50 proc. ankietowanych chce, żeby było to zabronione w przypadku wszelkich towarów eksponowanych na sklepowych półkach.

📢 Lato z Zenkiem w Media Markt. Śpiewający Zenek Martyniuk w Media Markt to kit? Zenek Martyniuk śpiewa dla Media Markt. Jeśli słuchacie radia lub często oglądacie telewizję, to głos gwiazdora Disco Polo już na pewno do was dotarł. Jeśli nie, to chyba macie szczęście. Reklamy bronią wielbiciele Zenka, jednak w internecie możemy znaleźć mnóstwo krytycznych głosów. Hit czy kit? 📢 „Góry tego nie wytrzymają". Tłumy i kolejki w Karkonoszach. Nawet 10 tysięcy osób dziennie na Śnieżce Karkonoski Park Narodowy rozpoczął akcję #WeekendBezŚnieżki. Wszystko po to, by najwyższy szczyt Karkonoszy odciążyć od zadeptujących go piechurów, ponieważ aż 10 tysięcy osób dziennie zdobywa tę górę. KPN w zamian turystom proponuje się wędrówki innymi szlakami i inne atrakcje.

📢 Miasto kontroluje. A muchy, jak zatruwały życie ludziom, tak zatruwają Reagujemy za każdym razem, gdy dostajemy zgłoszenie od mieszkańców o nadmiernej ilości much – zapewnia Sylwia Bon, kierownik z Urzędu Miasta w Witnicy. Tyle, że to nic nie zmienia. 📢 6 WNIOSKÓW po meczu MrGarden GKM Grudziądz – Moje Bermudy Stal Gorzów Moje Bermudy Stal Gorzów przegrała w niedzielę piąty mecz z rzędu w PGE Ekstralidze. W niedzielę w Grudziądzu Mr Garden GKM pokonał gorzowian 29:25. Jakie wnioski mamy po tym spotkaniu? 📢 Już w najbliższą niedzielę w Gorzowie koncert w ramach Wakacyjnej Trasy Dwójki! W niedzielę 2 sierpnia w gorzowskim amfiteatrze wystąpią m.in.: Piękni i Młodzi, Cleo, Gromee, Łzy, Blue Café. Koncert jest darmowy, ale uwaga: trzeba popbrać zaproszenia, bo ilość miejsc jest ograniczona.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

Czy powstanie województwo warszawskie?