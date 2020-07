Przegląd prasy Gorzów Wielkopolski (28.07) - najważniejsze informacje z wtorku

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Gorzów Wielkopolski 28.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

We wtorek, 28 lipca, gorzowscy policjanci z okazji Święta Policji otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe, a pracownicy cywilni - wyróżnienia za zaangażowanie w pracę.

Denerwują Was zaśmiecone gorzowskie ulice czy parki? Smucą zaniedbane kamienice? A gdyby tak Gorzów mógł się składać tylko z pięknych miejsce, to jakie by to były? W naszym zestawieniu znalazło się i muzeum w Gorzowie, i błonia przy filharmonii, i Gorzowskie Murawy. Co jeszcze? Sprawdźcie i koniecznie zobaczcie!