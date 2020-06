Przegląd prasy Gorzów Wielkopolski (3.06) - najważniejsze informacje ze środy

Horoskop miesięczny dla żużlowców Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra? Tak! Sprawdziliśmy, co mówią gwiazdy na ten miesiąc. A sami też możecie sprawdzić, jakimi znakami zodiaku są nasi zawodnicy. I z naszego horoskopu można dowiedzieć się, co Ciebie czeka w tym miesiącu.

Wybory Miss AWF w tym roku miały odbyć się po raz ósmy w auli ZWKF przy ul. Estkowskiego w Gorzowie. Ze względu na epidemię koronawirusa do doszły do skutku, ale to nie przeszkadza, by powspominać konkursy z poprzednich lat.

Objawienia, lewitacje, stygmatyzacja - oto cuda Kościoła katolickiego, których do dziś nie potrafi wyjaśnić nauka. Istnieją pewne teorie tłumaczące m.in. krew na Hostii, jednak ciężko odnieść je do wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 1200 lat. Co ciekawe, niektóre z cudów mogliśmy zaobserwować w XXI wieku, i to nawet w Polsce. Które z nich do dziś spędzają naukowcom sen z powiek? Sprawdź w galerii.

W czwartek 4 czerwca rozpoczynają się spotkania dyskusyjne na temat budżetu obywatelskiego. Cykl potrwa niemal do końca czerwca.