Przegląd prasy Gorzów Wielkopolski (3.07) - najważniejsze informacje z piątku

Prasówka Gorzów Wielkopolski 3.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do niecodziennej sytuacji doszło w piątek 3 lipca na stadionie im. Edwarda Jancarza. Po dziesiątym biegu doszło do awarii prądu. Ogień pojawił się w rozdzielni, która jest na terenie stadionu.

Wybory 2020: II tura da odpowiedź na to, kto zostanie prezydentem Polski na kolejne 5 lat. Teraz Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski walczą o zdobycie poparcia tych, którzy w pierwszej turze wyborów głosowali na Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), Szymona Hołownię i pozostałych kandydatów. Internauci natomiast tworzą memy. Wybory to w końcu wdzięczny temat, a każdy kolejny dzień kampanii wyborczej przynosi nowe pomysły na memy o starciu Duda vs. Trzaskowski. Zobaczcie sami najlepsze wyborcze memy przed drugą turą!

Pięć turniejów jednego cyklu w zaledwie trzy i pół tygodnia - tego w żużlu jeszcze nie było. W sobotę (4 lipca) o godz. 17.00 rusza rywalizacja o tytuł mistrza Europy. W związku z pandemią koronawirusa wszystkie finały TAURON Speedway Euro Championship odbędą się w Polsce, na czterech torach. Jednym ze stałych uczestników cyklu SEC jest Krzysztof Kasprzak, reprezentujący lubuski klub Moje Bermudy Stal Gorzów.

Piątek 3 lipca to dzień, w którym kibice Stali Gorzów mają pierwszą okazję w tym sezonie do kibicowania swoim ulubieńcom na żywo. W meczu IV kolejki PGE Speedway Ekstraligi ekipa Moich Bermudów Stali Gorzów podejmuję drużynę Eltroksu Włókniarza Częstochowa, a fani żółto-niebieskich po raz pierwszy mogą wejść na stadion im. Edwarda Jancarza przy ul. Śląskiej w Gorzowie. W związku z reżimem sanitarnym obiekt może zostać wypełniony w 25 proc. To oznacza, że mecz będzie mogło obejrzeć na żywo 3756 widzów. Choć stalowcy nie mają na koncie jeszcze żadnego zwycięstwa, wszystkie bilety zostały sprzedane. Pierwszy mecz z Fogo Unią Leszno gorzowianie musieli rozegrać 14 czerwca bez udziału publiczności.

Nowy okres świadczeniowy 500 plus obowiązuje od lipca 2020. W poprzednich latach o tej porze rozpoczynał się nabór wniosków. W tym roku jest inaczej. Sprawdź, kto musi złożyć wniosek, a kto z tego obowiązku został zwolniony.

Nie ma jeszcze konkretnych dat, ale to już pewne – w trakcie wakacji zapowiada się kilkudniowa przerwa w kursowaniu tramwajów. To zaskakujące, bo na torowisko wróciły one ledwie 2 lipca.

To świetny szlak dla dzieci. Krótki, a widoki połączone z barwnymi słowami rodziców mogą uczynić przejście wyprawą życia. Dziecięcego, ale zawsze – tak poleca spacer niebieskim szlakiem nad rzeczką Srebrną Robert Bogusz, sędzia i miłośnik fotografii. Prezentuje nam też swoje oryginalne zdjęcia znad Srebrnej wykonane w tonacji matte.

W maju 2019 r. w Kostrzynie z rąk rodaków zginął 32-letni Bułgar. W Sądzie Okręgowym właśnie zapadł wyrok w tej sprawie. 50-letni Ivan H. usłyszał karę dożywotniego więzienia. Jego synowie zostali skazani na 25 lat odsiadki.

Aiden, Bohun, Reno a może Drake? Te psiaki w gorzowskim schronisku czekają na nowego właściciela. Może wśród nich znajdziesz swojego wiernego druha?

Zuzia ma dwa latka i walczy z rakiem. W pomoc dla dziewczynki zaangażowała się gorzowska policjantka, która zbiera nakrętki. Przekazała dla niej 1,5 tony nakrętek.

Od piątku 3 lipca gorzowianie ponownie mogą wybierać się na seanse do Kina Helios w Galerii Askana.

Rozpoczął się wyścig firm telekomunikacyjnych - kto w Polsce będzie miał więcej nadajników najnowszej generacji sieci 5G. Powstały już mapy stacji bazowych sieci 5G na terenie całej Polski od operatorów Plus, Play, Orange i T-Mobile.

Policjanci gorzowskiej drogówki w czwartek (2 lipca) przed północą zauważyli w Lubiszynie kierującego skuterem, który jechał bez kasku i włączonych świateł. Do tego jego niepewna jazda wzbudziła zainteresowanie funkcjonariuszy, dlatego zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że 35-letni mężczyzna na swoim sumieniu ma całkiem sporo.

Musztarda wyborcza Andrzeja Dudy - takie komentarze pojawiają się w sieci po wizycie prezydenta w Wielkopolsce. W czasie spotkania z wyborcami w Złotowie Duda mówił o niższym podatku VAT na artykuły dla niemowląt, czy środki higieniczne. Nowa matryca VAT to również tańsze ciasta, pieczywo i musztarda. "To my obniżamy podatki" - mówił Duda. Co na to internauci? Zobacz memy, które opanowały internet.

Powoli kończy się sezon na truskawki. Oferuje ich coraz mniej sprzedawców. Pojawiły się za to jagody. Co i za ile można było kupić w piątek 3 lipca na ryneczku Jerzego w Gorzowie?

W czwartek 2 lipca, w trakcie 763. urodzin miasta, Jan Tomaszewicz, dyrektor Teatru Osterwy, został honorowym obywatelem Gorzowa.

Była planowana na lipiec, ale ostatecznie odbędzie się w sierpniu. Scena Letnia będzie grała już 18. sezon. Właśnie poznaliśmy repertuar.