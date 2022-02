Przegląd prasy Gorzów Wielkopolski (6.02) - najważniejsze informacje z soboty

W sobotę 5 lutego w Gorzowie potwierdzono 81 nowych przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń w mieście spadł do poziomu 68,60 os. na 100 tys. mieszkańców. Gorzów ma najniższą zakaźność w województwie!

Różne szerokości mają ulice, różne szerokości mają chodniki. Jak tłumaczą to urzędnicy?

Choć obowiązkowa segregacja śmieci obowiązuje już od dwóch lat, to jej zasady jeszcze nie dla wszystkich są łatwe i oczywiste. Z myślą o mieszkańcach, którzy mają dylemat, do którego pojemnika wyrzucić dany odpad uruchomiono specjalną internetową wyszukiwarkę. Dzięki temu prostemu narzędziu można sprawdzić, gdzie powinno trafić na przykład opakowanie po jogurcie, ziemia z doniczki czy zużyta szczoteczka do zębów.