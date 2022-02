Przegląd prasy Gorzów Wielkopolski (7.02) - najważniejsze informacje z niedzieli

Prasówka Gorzów Wielkopolski 7.02: top 3 artykuły z wczoraj

Do groźnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 132 między Białczem a skrzyżowaniem do Nowin Wielkich. Samochód osobowy marki BMW wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

Wypadek miał miejsce przed godziną 21. Na miejsce wysłano policję, pogotowie i pięć zastępów strażaków.- Do wypadku doszło na łuku drogi między Białczem, a Nowinami Wielkimi. Pojazdem podróżowało dwóch 30-latków, obaj opuścili pojazd o własnych siłach. Na miejsce przyjechały dwa zastępy pogotowia ratunkowego, ale okazało się, że tylko jeden z mężczyzn potrzebował pomocy medycznej i zastał zabrany do szpitala - mówi bryg. Bartłomiej Mądry, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Przód pojazdu został kompletnie rozbity. Przyczyny wypadku ustalają policjanci. W miejscu, gdzie doszło do zdarzenia, są utrudnienia w ruchu.

To już drogi dramatyczny wypadek na tym samym odcinku drogi w ciągu kilku godzin. Wcześniej, w niedzielę wieczorem, samochód osobowy uderzył tu w jelenia. W wyniku zdarzenia jeden pojazd został uszkodzony, a drugi dachował.