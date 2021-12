Przegląd prasy Gorzów Wielkopolski (9.12) - najważniejsze informacje ze środy

Prasówka Gorzów Wielkopolski 9.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Na przełomie kwietnia i maja ma zostać przywrócony ruch kolejowy na trasie ze Zbąszynka do Zielonej Góry. To ułatwi życie pasażerom z Gorzowa i okolic, bo w nowym rozkładzie jazdy pojawia się połączenie do Krakowa i Przemyśla.