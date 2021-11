Przegląd tygodnia od 14.11 w Gorzowie Wielkopolskim

Przegląd tygodnia: Gorzów Wielkopolski, 21.11.2021. 14.11 - 20.11.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Żużlowiec Moich Bermudów Stali Gorzów i aktualny indywidualny wicemistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik wakacje spędził na Teneryfie, wraz m.in. ze swoją narzeczoną Sandrą Grochowską i ich synkiem Antkiem. Zobaczcie, jak odpoczywali w Hiszpanii.

Dino to sieć sklepów rozwijająca się w zawrotnym tempie. Sklepy te - supermarkety - początkowo powstawały w mniejszych miejscowościach, gdzie mieszkańcy nie mieli możliwości robienia zakupów w wielkopowierzchniowych marketach. Teraz to się zmienia i Dino wkracza również do większych miast.

W sobotę 20 listopada sieć otworzy swój pierwszy sklep w Gorzowie. Gdzie dokładnie? Na Osiedlu Europejskim, na ulicy Ryskiej. Do sklepu dojechać można od strony osiedla oraz od ronda na ul. Myśliborskiej. Inwestor postawił nie tylko sklep, ale też zadbał o otoczenie. Przy markecie jest oczywiście spory parking, a także chodniki, wyznaczono niewielki skwer zieleni.