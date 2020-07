Przegląd tygodnia w Gorzowie Wielkopolskim, najważniejsze wydarzenia od 5.07 do 11.07.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

W związku z porządkami, które zachodzą w wojsku, na sprzedaż w województwie lubuskim trafiły nieruchomości. Kupić można mieszkania, jest też opcja wynajęcia garażu.

Serwis „Floryda” na prestiżowym konkursie „wykosił” i Miśnię, i Rosenthala. Z Żar porcelanę kupowały luksusowe hotele i pasażerskie statki, sprzedawana była nawet w fabrycznym sklepie na nowojorskiej legendarnej 5. Alei.

Wybory Prezydenckie 2020 budzą wiele emocji. Zgodnie z sondażami kandydaci, którzy przeszli do II tury, idą łeb w łeb. W tej potyczce każdy głos jest na wagę złota! Jeśli to Ty chcesz decydować o przyszłości swojej i swojego kraju, idź na wybory. Zachęcają do tego piosenkarze, aktorzy, a także internauci. Te memy trafnie ukazują, dlaczego oddanie głosu jest tak ważne. Oto milion powodów, by w niedzielę 12 lipca udać się do urny wyborczej.