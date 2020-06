Przegląd tygodnia w Gorzowie Wielkopolskim, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

W sobotę, 13 czerwca nad Gorzowem przeszła gwałtowna ulewa, która sparaliżowała ruch w mieście. Pogoda całkowicie zaskoczyła mieszkańców. Zalane zostały niektóre ulice. Informacje oraz zdjęcia z tego, co dzieje się na północy województwa przesyłali nasi Czytelnicy. Dziękujemy!

Niestety prognozy pogody sprawdziły się. W sobotę o godzinie 14.51 strażacy z OSP Bogdaniec wyjechali do usuwania skutków nawałnicy, która przeszła na północy województwa lubuskiego.

Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Kto ma kota, ten wie, jak zabawne potrafią być te zwierzęta. Potrafią wejść w miejsca, których się nie spodziewamy, zasnąć w przedziwnych pozycjach, albo zrobić głupią minę. Kolejny raz już poprosiliśmy naszych Czytelników, aby podzielili się z nami takimi właśnie zdjęciami swoich futrzastych pupili. Zobaczcie wielką galerię zabawnych i cudownych kotów. Przejdź do Galerii>>>

Wydaje się Wam, że gorzowskie remonty się ślimaczą, że nic w mieście się nie zmienia? To spójrzcie na nasze miasto z lotu ptaka. Zdjęcia dronem zrobił niezawodny Grzegorz Walkowski. To kadry sprzed kilku miesięcy. Zobaczcie i porównajcie: Gorzów wtedy i Gorzów dziś. Szczególnie polecamy widoki na Park Róż! Więcej niesamowitych kadrów Grzegorza Walkowskiego można oglądać na popularnej grupie: Niesamowite Lubuskie na Facebooku.

Moje Bermudy Stal Gorzów – Fogo Unia Leszno. Składy drużyn. W niedzielę 14 czerwca żużlowcy Stali Gorzów w pierwszym spotkaniu nowego sezonu PGE Ekstraligi staną do rywalizacji z mistrzem Polski Unią Leszno. Początek meczu o godz. 19.15.

Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z popularniejszych świąt w Kościele. W organizowanych w tym dniu procesjach biorą udział tysiące wiernych. W tym roku święto obchodzone jest inaczej, bo w czasie epidemii koronawirusa. Wprawdzie w kościołach zniesione zostały obostrzenia związane z limitem wiernych, ale jeśli chodzi o zgromadzenia publiczne, to nadal obowiązuje zakaz tych, które liczą powyżej 150 osób. Parafie zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez biskupa Tadeusza Lityńskiego zaprosiły wiernych na msze, a po nich na procesje, które odbyły się wokół kościołów. W niektórych parafiach była zaplanowana tylko adoracja Najświętszego Sakramentu. W kościele przy ul. Pluty w Gorzowie procesja przeszła wokół świątyni a później do ołtarza pod pomnikiem Jana Pawła II. Jak wyglądała procesje na Boże Ciało 2020 w Gorzowie Wlkp.? Zobaczcie zdjęcia>>>