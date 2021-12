Przegrana, ale piękna. AZS AJP Gorzów walczył z BC Polkowice, na ile mógł w Energa Basket Lidze Kobiet

O tym, jak bardzo brakowało Borislavy Hristowej, przebywającej przez ostatnie dni w izolacji domowej po niejednoznacznym wyniku testu na COVID-19, niech świadczy wynik pierwszej kwarty, a w zasadzie indywidualny rezultat samej bułgarskiej skrzydłowej. Gdyby nie jej dziesięć zdobytych punktów, to AZS AJP Gorzów traciłby po pierwszych dziesięciu minutach do BC Polkowice więcej niż jedno „oczko”. A tak, to dwa celne zza linii 6,75 m Bułgarki oraz skuteczne akcje po wejściach pod kosz i akademiczki toczyły wyrównany bój z faworytkami sobotniego starcia w hali AJP przy ul. Chopina.

Ale w 15 min było już 23:29. Z jednej strony był to efekt trzech czystych pozycji zza łuku dla Sasa Cado, z których pomyliła się jedynie raz, oraz wykorzystanych przez nią rzutów osobistych, a z drugiej być może kontuzji, jakiej uległa Dominika Owczarzak. Nasza rozgrywająca na początku tej ćwiartki uszkodziła staw skokowy, bo z parkietu została zniesiona. Jednak po czasie wziętym przez trenera gorzowianek Dariusza Maciejewskiego… nasze panie po dwóch trzech minutach objęły prowadzenie 30:29, po trójce Katarzyny Dźwigalskiej! To prowadzenie w 18 min mogło być nawet wyższe, ale sędziowie odgwizdali błąd AZS-u w akcji punktowej. A to nie była pierwsza kontrowersyjna decyzja arbitrów na niekorzyść InvestInTheWest Enei w trakcie tej konfrontacji… Do przerwy było 33:36.