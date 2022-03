Przestępstwa w Gorzowie i okolicach. Jak wypadamy na tle województwa?

Z danych GUS dotyczących powiatów i miast w województwie lubuskim wynika, że na przestrzeni ostatnich lat przestępczość w niektórych rejonach naszego regionu nieznacznie zmalała. Niestety są też obszary, gdzie wskaźnik przestępstw wzrósł. W ciągu 6 lat na naszym terenie doszło łącznie do 192 092 przestępstw. Gdzie policjanci mieli najwięcej pracy? Może właśnie w twoim rejonie? Publikujemy szczegółowe dane. CZYTAJ DALEJ >>> Przestępstwo stwierdzone, to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem. Przestępstwo w oparciu o Kodeks karny z 1997 r. - jest to zbrodnia lub występek ścigany z oskarżenia publicznego lub z oskarżenia prywatnego, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym - jest to przestępstwo skarbowe. Źródło: GUS: ostatnia aktualizacja: 20.02.2020

archiwum GL