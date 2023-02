Przetarg na Kosynierów Gdyńskich i Słowiańską rozstrzygnięty. Prace ruszą wiosną

Gorzowskie Inwestycje Miejskie rozstrzygnęły przetarg na remont ul. Kosynierów Gdyńskich oraz przebudowę skrzyżowania m.in. z ul. Słowiańską i budowę ronda przy Słowiance.

- Eurovia wykona remont ul. Kosynierów Gdyńskich, przebudowę skrzyżowania Słowiańska/Kos. Gdyńskich/Roosvelta/Żwirowa i wybuduje rondo przy CSR Słowianka - informuje Daria Adamczewska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich (to miejska spółka, która odpowiada za inwestycje). Eurovia Polska wyceniła prace na 27 411 817 zł. Była to oferta o ponad 0,5 mln zł niższa od tej, którą przedstawił Strabag, drugi z chętnych do zrobienia inwestycji.

Przebudowa Kosynierów Gdyńskich. Co się zmieni?

W ramach jednej dużej inwestycji wymieniona ma zostać nawierzchnia ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku od ronda przy IV Liceum Ogólnokształcącym do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Oprócz tego przebudowane ma zostać skrzyżowanie ulic: Kosynierów Gdyńskich, Słowiańskiej, Żwirowej i Roosevelta, gdzie na trzech pierwszych ulicach powstaną dodatkowe pasy ruchu. W związku z tym z każdej z czterech ulic będzie można wjechać na skrzyżowanie jednym z trzech pasów: do skrętu w lewo, do jazdy na wprost i do skrętu w prawo. Przy okazji powstaną też dwie zatoki autobusowe przy ul. Żwirowej. Obie będą naprzeciwko siebie, mniej więcej tuż przed wjazdem na tzw. plac cyrkowy w parku Słowiańskim (dzisiejszy przystanek w stronę cmentarza będzie więc nieco przesunięty w głąb ulicy).

Jakie zmiany na Słowiańskiej?

Zmieni się też ul. Słowiańska. Na jej skrzyżowaniu z ul. Fredry powstanie rondo. Będzie można wjechać na niego z czterech stron. Oprócz trzech już istniejących kierunków dróg (czyli od os. Staszica, od ul. Roosevelta i od budowanego os. Słowiańskiego) dojdzie też połączenie z parkingiem przy Słowiance. Zjazd z ronda będzie biegł tuż obok lodowiska – równolegle do jego węższego boku. W porównaniu z pierwotnymi planami, które przedstawialiśmy na początku stycznia, nie zostanie zamknięty istniejący wjazd z ul. Słowiańskiej pod halę Ośrodka Sportu i Rekreacji.