Przy musicalu „Piotruś Pan” pracowało 150 osób. Pewnie nawet dziecko Twoich sąsiadów. Mamy pełną listę wykonawców

„Piotruś Pan” to historia, którą zna chyba cały świat. W 1911 roku napisał ją szkocki dramaturg i powieściopisarz James Matthew Barrie. Opowiada ona o chłopcu, który nie chce dorosnąć, a niekończące się dzieciństwo spędza na wyspie Nibylandii. Opowieść wiele razy trafiała na deski teatrów czy na kinowe ekrany. Teraz trafia ona na deski Filharmonii Gorzowskiej, która przygotowała oparty na tej powieści musical. Jego premiera odbędzie się w piątek 2 grudnia o 19.00.

Nabory do musicalu przeprowadzono w czerwcu. Zgłosiła się wówczas rekordowa liczba chętnych. Ponad 200 dzieci i młodzieży! Na początku września odbyły się warsztaty, w trakcie których wybrano do współpracy prawie 80 osób. Przez ponad dwa miesiące pracowały one pod okiem profesjonalistów w filharmonii.

- Zaskakująca jest magia tego miejsca i społeczność, która tworzy ten projekt, a tak naprawdę całe miasto i województwo - mówił Kazimierz Dąbrowski, dyrygent orkiestry musicalowej podczas konferencji prasowej przed piątkową premierą. - Zawsze wracam tu z ogromną radością. Mam nadzieję, że w piątek muzyka zabrzmi na tyle satysfakcjonująco, że będziecie państwo w tej instytucji jak najczęściej - dodawał.