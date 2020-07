Przy teatrze w Gorzowie będzie ekran z wody. Co jeszcze się zmieni się w ogrodzie teatru

– Pierwsze przygotowuje nam wykonawca fontanny. Dwie będą związane mocno z miastem. Jedna będzie o teatrze, a druga o katedrze – mówi Ewa Kunicka z gorzowskiego teatru. Trzeci film, to materiał o tematyce ekologicznej i dotyczy całej ziemi.

Czy krowa z cielakiem zdechła czy się utopiła? Co się stało?

Wiemy, co z tegorocznym zielonogórskim świętem studentów

Kiedy będzie można je zobaczyć, jeszcze nie wiadomo. Ale na razie prace idą zgodnie z harmonogramem, a nawet go wyprzedzają. – Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to wszystko powinno się zakończyć jeszcze w lipcu. Choć według projektu mamy czas do końca sierpnia – informuje Magdalena Chlebicka, kierownik gospodarczy teatru. Ekran fontanny będzie też wykorzystywany jako tło koncertów i spektakli.