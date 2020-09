Przyjęcia do szpitala w Gorzowie Wlkp. Sprawdź w jakich są godzinach, żeby nie moknąć i marznąć

- Najważniejsze jest zdrowie pacjentów. - Niestety często pacjenci przychodzą zbyt wcześnie, przez co muszą czekać dłużej niż jest to konieczne. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem przyjęć na poszczególne oddziały. To znacznie ułatwi nam pracę w izbie przyjęć - mówi Bożena Songin, główny specjalista ds. jakości i kontroli wewnętrznej w gorzowskiej lecznicy.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną szpital musi zachować określone przez ministra zdrowia warunki bezpieczeństwa. W poczekalni izby przyjęć może przebywać ograniczona liczba osób. Pozostali pacjenci bez względu na to, czy pada deszcz, czy też jest zimno muszą czekać na przyjęcie na zewnątrz budynku.

Harmonogram przyjęć do szpitala w Gorzowie

Leczenie jednodniowe:

Laryngologia: 8.00

Okulistyka: 7.00

Chirurgia ogólna: 7.00

Neurochirurgia: 7.00

Leczenie wielodniowe: