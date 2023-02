Przystanek Historia w Gorzowie. Tym razem o urzędzie bezpieczeństwa z Zielonej Góry

- Takie spotkanie będzie po raz pierwszy w Gorzowie. Krzysztof Mazur opowie o działalności Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze – mówi Jarosław Palicki z gorzowskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Zaprasza on na kolejną odsłonę Przystanku Historia. To projekt IPN-u, który „podtrzymuje pamięć o ludziach i ich czynach, które w czasach niewoli przybliżały do odbudowy Państwa Polskiego, a z wolności oraz godności ludzkiej czyniły wartość najwyższą”.