Przyszłość miasta była budowana na przeszłości, czyli jak Gorzów się z Niemcami pojednał

- To było działanie prekursorskie, a naszymi śladami podążały inne samorządy w Polsce – mówi Henryk Maciej Woźniak, były prezydent Gorzowa, a dziś marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Ponad 28 lat temu do kalendarza miejskich imprez wprowadził on Dzień Pamięci i Pojednania, który ma związek z wydarzeniami z 30 stycznia 1945. Do niemieckiego Landsbergu wkroczyli tamtego dnia żołnierze radzieccy, zajęli oni miasto, a niespełna dwa miesiące później, w konsekwencji tego, zaczęli do niego napływać Polacy, ono samo stało się Gorzowem.