Psia arystokracja z całego świata zjedzie na wystawę w Gorzowie

Można porozmawiać z hodowcami

Międzynarodowa wystawa to jednak nie tylko okazja do obejrzenia najpiękniejszych czworonogów z całego świata, ale również szansa na porozmawianie z hodowcami, którzy chętnie scharakteryzują swoje psy i opowiedzą, czego wymagają poszczególne rasy do właściwego rozwoju. Na terenie wystawy będzie można także nabyć karmę, smakołyki oraz przeróżne akcesoria dla czworonożnych przyjaciół. Przedsięwzięcie rozpocznie się w sobotę i potrwa do niedzieli. Będzie się odbywało w godzinach od 10:00 do 18:00.

