Psychiatria dziecięca w Gorzowie. Ilu mamy specjalistów? Bo pacjentów są tysiące...

Ostatnie dni przynoszą dobre wiadomości w sprawie psychiatrii. I to nie tylko dziecięcej. Od 1 grudnia w szpitalu wojewódzkim powstał Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, który został zlokalizowany przy ul. Walczaka 42.

- To miejsce, w którym realizowane są świadczenia w zakresie ambulatoryjnym przez psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych - informuje gorzowska lecznica.

Do ośrodka rejestrować można się od poniedziałku do piątku od 7.30. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 95 782 79 51.