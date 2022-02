Pszczoły dają nie tylko miód, ale też nagrody. Wyróżnienie dla Moja Bora Bora oraz miasta

Pamiętacie, gdy pół roku temu (9 sierpnia 2021) tłumy gorzowian stały w kolejce na Manhattanie po miododajne rośliny? Tamta akcja nosiła nazwę „Gorzów dla pszczół”. Zorganizowała ją nieformalna grupa Moja Bora Bora (to grupa osób, która zorganizowała się przy okazji budżetu obywatelskiego) we współpracy z Urzędem Miasta w Gorzowie. We wtorek 15 lutego i społecznicy, i urzędnicy zostali wyróżnieni w trakcie gali konkursu „Super Samorząd”. W ramach akcji Masz Głos zorganizowała go Fundacja Batorego.