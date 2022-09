Puchar miasta Trutnov zdobyty. AZS AJP Gorzów z kolejnymi zwycięskimi meczami sparingowymi

Zawodniczki trenera Dariusza Maciejewskiego, oraz jego asystentów Roberta Pieczyraka i Janusza Kopaczewskiego, triumfowały w turnieju towarzyskim w czeskim Trutnovie i tym samym zdobyły Pohar Mesta Trutnova. Co ciekawe, była to 22. edycja tych zawodów, a lubuski klub dopiero drugi raz w historii okazał się w nich najlepszy. Choć występuje tam od wielu lat. Ba, MVP uznano australijską silną skrzydłową Alannę Smith, a inna nasza nowa podkoszowa Tilbe Senyurek z Turcji wybrano do najlepszej piątki. To jedynie świadczy może świadczyć o tym, że w kolejnym roku akademiczki powinny ponownie walczyć o strefę medalową. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że jak do tej pory nie przegrały ani jednego przedsezonowego spotkania, a grały przeciw Albie Berlin i Basketowi-25 Bydgoszcz. W Czechach też trafiły na bardzo solidne konkurentki.