Radni dali Wójcickiemu absolutorium i zgodę na kredyt

Za absolutorium dla prezydenta Gorzowa było 19 z 23 obecnych na sesji radnych. Od głosu wstrzymał się klub PiS, który aktualnie ma czworo przedstawicieli w radzie. Nikt nie był przeciwny.

Absolutorium udziela się za wykonanie budżetu w roku poprzednim. W 2019 r. w Gorzowie dochody miasta wyniosły 812,3 mln zł (to 94,5 proc. tego, co było w planach). Jeśli natomiast chodzi o wydatki, były one na poziomie 850,4 mln zł (85,3 proc. z tego, co zakładano). Wydatki są niższe, m.in. dlatego, że nie zrobiono wszystkich zaplanowanych inwestycji, np. przebudowy ul. Sikorskiego. Roboty na niej miały zakończyć się w sierpniu 2019 r., a wciąż jeszcze trwają.

Dodajmy jeszcze, że na koniec zeszłego roku zadłużenie miasta wynosiło 189,6 mln zł.