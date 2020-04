Radni Gorzowa uznali: dieta na chorobowym nam się należy!

16 głosami „za” rada Gorzwa podjęła decyzję, że radni, którzy nie będą uczestniczyli w sesji z powodu choroby, będą otrzymywać dietę w pełnej wysokości.

Pieniądze nie są małe, bo szeregowy radny w Gorzowie dostaje 1878 zł miesięcznie, a przewodniczący rady – 2684 zł. Zgodnie z prawem dieta jest formą rekompensaty dla radnego za utracone zarobki, których nie może on uzyskać, bo wykonuje on mandat radnego. Przykładowo: gdyby radnym był właściciel jednoosobowego sklepu, to na czas udziału w posiedzeniach rady na sesji lub w komisjach musiałby zamknąć sklep i przez to by nie zarabiał.