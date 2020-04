Radni w Gorzowie dostali tablety. Ile kosztowa sprzęt do zdalnych sesji rady miasta?

- Tablety kosztowały około 500 zł za sztujkę – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. O otrzymaniu sprzętu poinformowali niedawno radni Koalicji Obywatelskiej. Chcą oni, by w związku z otrzymaniem tabletów, miasto zrezygnowało z dostarczania radnym materiałów na sesję oraz projektów uchwał na papierze.

Tablety dostał każdy z 25 radnych. Wymusiła to epidemia koronawirusa i obostrzenia z nią związane. Radni nie mogli spotkać się w sali sesyjnej, trzeba było nawet odwołać marcową sesję i znaleźć sposób na przeprowadzenie sesji w sposób zdalny. Kupiono więc tablety.

Radni w Gorzowie. Ekran zamiast papieru?

- Zostały one wyposażone w specjalne karty sim, umożliwiające transmisję w internecie. Mają też określony limit, by służyły do celów służbowych – mówi rzecznik magistratu. – Nasi informatycy zainstalowali w nich nowe oprogramowanie e-sesja, które daje możliwość płynn ego przebiegu sesji, liczenia kworum, obecności czy liczby głosów – dodaje Ciepiela. Przy okazji zapowiada, że miasto – tak jak tego chcą radni – będzie odchodziło od tworzenia dokumentów papierowych.