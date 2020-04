Radny może być chory i w domu, a i tak dostanie dietę?

Przeciwko temu rozwiązaniu protestuje Marta Bejnar-Bejnarowicz z Kocham Gorzów.

- Dieta radnego, co do zasady, jest rekompensatą zatracone zarobki, których nie może uzyskać, bo wykonuje mandat radnego. Kiedy jednak radny jest chory, to objęty jest świadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Brak udziału w sesji nie powoduje zatem jakiegokolwiek uszczerbku w dochodach. Gdy ktoś jest na L4, to nie ma dochodu, tylko świadczenie z ZUS – uważa radna. Chce, by projekt uchwały został ściągnięty z porządku obrad.