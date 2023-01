Radny od miesięcy nie przychodzi na sesję, a jego dieta to… ponad 3 tys. zł

Gorzowski radny Robert Anacki był nieobecny na jedenastu ostatnich sesjach! – Jeśli ktoś notorycznie nie przychodzi, być może nie powinien dostawać w ogóle diety – słychać było na sali sesyjnej.

Gorzowska rada miasta składa się z 25 radnych. Po raz ostatni w pełnym gronie obradowała jednak 30 marca 2022. Od tego czasu w sesjach nie uczestniczy bowiem Robert Anacki, radny niezrzeszony. Podczas ostatniego posiedzenia radnych – było w środę 25 stycznia – jego nieobecności stały się tematem oficjalnej, bo będącej częścią sesji, dyskusji.

„Jest nas 25, a tak naprawdę 24”

- Czy państwo macie jakąś wiedzę, co się dzieje z kolegą radnym? Otrzymujemy pytania od mieszkańców: „co się dzieje z radnym?”, „jak wygląda jego sytuacja?”. Może pan przewodniczący mógłby się bardziej zainteresować tematem i wystosować zapytanie do radnego…? Sytuacja jest dziwna. Jest nas 25, a tak naprawdę 24 – rozpoczął dyskusję Radosław Wróblewski, przewodniczący klubu radnych PO, wywołując niejako do zabrania głosu radnych PiS. Jako członek porozumienia Jarosława Gowina, Robert Anacki wszedł bowiem do rady z list komitetu tego ugrupowania.

- Radny Anacki nie jest już dawno członkiem klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Nikt za bardzo nie ma z nim kontaktu, również my. Szkoda, bo to jest jeden radny mniej – odpowiedział Tomasz Rafalski, przewodniczący klubu PiS w gorzowskiej radzie miasta. Anacki odszedł z klubu PiS w marcu 2021.

11 nieobecności z rzędu

W obecnej kadencji rady do tej pory odbyło się 58 sesji (formalnie w numeracji jest ich 59, ale tuż po wybuchu pandemii koronawirusa, 20. sesja została odwołana, a kolejna, która się odbyła, miała już numer 21.). Przeanalizowaliśmy listy obecności na każdej z nich i wyszło nam, że radny Anacki aż na 25 z nich był nieobecny. Obecność na 33 sesjach daje mu frekwencję na poziomie niespełna 57 proc. Tak niskiej nie ma żaden z radnych! Radnego Anackiego nie było na jedenastu(!) ostatnich sesjach!

Przez internet był prawie zawsze

Część aktualnej kadencji rady miasta przypadła na okres pandemiczny. W związku z tym 19 sesji odbyło się w formule online. I jeśli tylko je wziąć pod uwagę, to nikt nie powinien mieć do radnego zastrzeżeń. Przez internet radny Anacki uczestniczył w sesji 18 razy, a raz był nieobecny.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy chodzi o sesje odbywające się w trybie stacjonarnym. W sali sesyjnej urzędu miasta przy ul. Sikorskiego 4 radni spotykali się w tej kadencji 39-krotnie. Anacki przyszedł tam 15 razy, a 24 razy go nie było! W minionym roku na sesji w urzędzie nie było go ani razu! Po raz ostatni widziano go tam… 22 grudnia 2021. Była to też ostatnia sesja z udziałem mocno już wtedy schorowanej radnej Grażyny Wojciechowskiej (zmarła 3 stycznia 2022). O ewentualnych problemach zdrowotnych radnego Anackiego nikt nie mówi. Sesja 30 marca 2022, w której Anacki brał udział po raz ostatni, była sesją z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Czy radny powinien dostawać pieniądze?

- Jeśli ktoś notorycznie nie przychodzi, być może nie powinien dostawać w ogóle diety. To jest niepoważne! Radny od wielu miesięcy nie przychodzi, dostaje kilka tysięcy złotych z naszych podatków. To, że się nie angażuje, to jest oburzające, a to, że za to otrzymuje pieniądze, to jest karygodne – mówił radny Robert Surowiec z PO.

Pieniądze, które otrzymują radni, nie są małe. Pod koniec listopada 2021 gorzowscy radni podnieśli sobie diety. „Szeregowy” radny dostaje 3 489,37 zł. Jeśli nie ma go na sesji, dieta jest uszczuplana o 10 proc.

Trwa głosowanie... Czy nieobecny na sesji radny powinien tracić całą dietę? Tak Nie

„Radnego Anackiego ocenią wyborcy”