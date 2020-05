Radny Radosław Wróblewski oddał warty 699 zł tablet do urzędu

Chęć oddania urzędowi służbowego tabletu kilka dni temu zgłosiła Marta Bejnar-Bejnarowicz, radna Kocham Gorzów. Zrobiła to po artykule „Panie i Panowie Radni Gorzowa. Czy Wy naprawdę wstydu nie macie?” (na gazetalubuska.pl ukazał się on 30 kwietnia, w papierowej wersji gazety – 2-3 maja). W tekście skrytykowaliśmy przyjęcie tabletów w sytuacji, gdy wiele rodzin nie stać na sprzęt dla dzieci, aby mogły one uczestniczyć w zdalnie prowadzonych lekcjach. Radni dostali tablety Lenovo M10HD. W internetowych sklepach jedną sztukę można kupić za 699 zł.

„Nie widzę konieczności używania przekazanego mi tableta. Chciałabym zaproponować przekazanie go dla którejś z gorzowskich rodzin, która ma problemy z dostępem do sprzętu, a przez to utrudnione zdalne nauczanie” - napisała po naszym tekście do prezydenta Jacka Wójcickiego radna Bejnar-Bejnarowicz.

Gdy kilka dni temu pisaliśmy o jej decyzji, rzecznik urzędu mówił nam, że radni, owszem, mogą oddać tablet, ale „byłby to spory kłopot dla funkcjonowania systemu, choćby z uwagi na wymogi bezpieczeństwa”.