Rafał Trzaskowski w Gorzowie. Na spotkanie z kandydatem na prezydenta przyszły tłumy!

Atmosfera od początku była bardzo gorąca. Przed godz. 12.00 na Starym Rynku zebrało się mnóstwo osób (widać to na zdjęciach i naszym nagraniu wideo) - nie tylko z Gorzowa. Byli też ludzie z Zielonej Góry, Drezdenka, Skwierzyny, Międzychodu, Sulęcina. W rękach trzymali flagi Polski i Unii Europejskiej oraz plakaty negujące działania prezydenta Andrzeja Dudy. Na miejscu nie było widać, ani słychać przeciwników.

Prezydent Duda u fryzjera w Askanie. Co tam robił?

Kandydat Rafał Trzaskowski rozpoczął przemowę dokładnie o godz. 12.25. Kiedy kandydat na prezydenta wchodził na podest ludzie zaczęli krzyczeć "Polska cała, na Rafała!". Co ciekawe, wystawione zostały nie jedna, a dwie mównice!

- Od tego samego zaczynam praktycznie każde spotkanie, bo trzeba wyjaśnić, co robią tutaj dwie mównice. A mianowicie... ja przez cały czas czekam aż pan prezydent Duda podejmie wyzwanie i stanie do debaty. Ta debata jest potrzebna nam wszystkim. Zamiast zajmować się tematami, które zostały już dawno rozstrzygnięte, odpowiadać na z góry ustawione pytania jednej telewizji, warto porozmawiać o tym, co naprawdę istotne - powiedział na samym początku spotkania R. Trzaskowski.

Kandydat na prezydenta dodał, że udało się zorganizować debatę, na której były cztery telewizje, szesnaście różnych redakcji. - Niestety pan prezydent wybrał rozmowę tylko w jednej telewizji. Myślę, że to jest brak szacunku dla wszystkich Polek i Polaków - dodał Trzaskowski.