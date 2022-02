Rejestrujesz samochód w Gorzowie? Taki może mieć numer rejestracji

Od czasu do czasu gorzowianie zadają urzędnikom nietypowe pytania. Na początku roku jeden z mieszkańców wystosował do nich następującą prośbę: „Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie aktualnie najwyższe numery tablic rejestracyjnych wydawane są dla pojazdów [rejestrowanych w Gorzowie]”.

Niedawno urzędnicy udzielili odpowiedzi. Jeśli chodzi o samochody, to w przypadku tablic jednorzędowych na koniec zeszłego roku najwyższy był numer FG 4000N, a w przypadku tablic dwurzędowych FG 520YY. W przypadku pojazdów o napędzie elektrycznym najwyższy numer tablicy rejestracyjny wynosił FG 2120N, a w przypadku motocykli - FG7800.

Pojazdów w Gorzowie od kilkunastu miesięcy jest więcej niż ludzi. Liczba samochodów czy motocykli przewyższyła bowiem liczbę mieszkańców w grudniu 2020 roku. Dziś gorzowian jest około 115 tys., z czego ponad 111 tys. to osoby ze stałym zameldowaniem (pozostała część to osoby z meldunkiem tymczasowym). Pojazdów jest natomiast już ponad 120 tys. Miesięcznie przybywa ich kilkaset. Samych samochodów cały czas jest jednak jeszcze mniej niż mieszkańców. Przy obecnym tempie przyrostu liczby aut i spadku liczby mieszkańców, obie liczby powinny być sobie równe już za kilka miesięcy. To, że aut przybywa, coraz bardziej widać na osiedlach. Kierowcy coraz częściej parkują bowiem na trawnikach, nawet przed balkonami bloków.