Rekord czwartej fali w Polsce. A ile zakażeń w Gorzowie? |1 GRUDNIA

W środę 1 grudnia potwierdzono w całej Polsce 29 064 nowe przypadki koronawirusa. To najwyższe dane w trakcie trwania czwartej fali pandemii! W naszym regionie odnotowano 656 zakażeń i jest to trzeci rezultat tej jesieni (rekordowy był 27 listopada, gdy w Lubuskiem potwierdzono 768 infekcji).

W Zielonej Górze potwierdzono 91 przypadków, w Gorzowie - 79, w powiecie żarskim - 66, zielonogórskim - 58, żagańskim - 54, nowosolskim - 51, międzyrzeckim - 46, słubickim - 41, gorzowskim - 39, świebodzińskim - 39, sulęcińskim - 36, wschowskim - 24, strzelecko-drezdeneckim - 21, krośnieńskim - 10. Poza tym w przypadku jednego zakażenia nie wskazano lokalizacji.

Tydzień temu mieliśmy 506 infekcji, więc wskaźnik zakażeń w regionie znów poszedł w górę i wynosi już 60,52 os. na 100 tys. mieszkańców. On też jest najwyższy w czwartej fali.

W lubuskich szpitalach zajęte są 433 łóżka covidowe. To spadek o 12 łóżek w ciągu doby. Trzeba jednak dodać, że mamy informację, że wśród 570 zgonów związanych z COVID-19, jakie odnotowano w kraju, właśnie 12 zgonów było w Lubuskiem. Zmarły trzy osoby z powiatu żarskiego, dwie ze świebodzińskiego i z Gorzowa. W powiatach: słubickim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, wschowskim i żagańskim odnotowano po jednym zgonie.