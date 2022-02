Rekrutacja do szkół średnich 2022 – etapy, terminy, zasady i kalkulator punktów do liceum. Jak dostać się do dobrej szkoły? Magdalena Konczal

25.05.2021 krakow, al. kijowska 3, szkola podstawowa odzialem integracyjnym nr 12, egzamin osmoklasisty, jezyk polski, nz fot. andrzej banas / polska press Andrzej Banas

Rekrutacja do szkół średnich 2022 rozpocznie się już niebawem. Uczniowie ósmych klas już teraz zastanawiają się, jak dostać się do dobrego liceum. Oprócz wyników z egzaminu ósmoklasisty, ważne są także oceny i dodatkowa aktywność szkolna (np. wolontariat, udział w wydarzeniach sportowych, konkursach czy olimpiadach). O czym należy pamiętać w trakcie rekrutacji do liceum? Jak przeliczyć punkty do liceum? O jakich datach nie wolno zapomnieć? Przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje na temat zbliżającej się rekrutacji i podajemy kalkulator punktów do liceum.