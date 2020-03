Remont katedry w Gorzowie. Coraz mniej rusztowań wokół świątyni. Już został odsłonięty hełm

Remont katedry w Gorzowie idzie zgodnie z planem

Co ważne odnotowania, rozprzestrzeniający się koronawirus nie przeszkadza w przeprowadzeniu remontu. – Jedyne, co nam przeszkadza w pracy to niskie temperatury, które są od kilku dni – dodawał Jarosiński. Informował przy okazji, że w związku z epidemią nieaktualne jest już, by wierni wrócili do katedry na Wielkanoc.

Co jeszcze jest do wykonani w świątyni? Kto był ostatnio na Starym Rynku, widział pewnie, że po zewnętrznej stronie murów okalających prezbiterium stoją rusztowania. Z jednej strony trwa oczyszczanie i konserwacja cegieł, z których pod koniec XV w. powstawała ta część najstarszej gorzowskiej świątyni. Trwają tam też przygotowania do tego, by odsłonić cokół katedry. Przez wiele lat poziom centrum miasta podniósł się na tyle, że kamienie, na których układano ceglane mury świątyni – i stanowiły izolację od wilgoci - znalazły się pod ziemią. To z kolei spowodowało, że do katedry od strony Starego Rynku dostawała się wilgoć.