Remont Kosynierów Gdyńskich. Powstaje projekt. Kiedy ruszy budowa?

- Trwają intensywne prace przygotowawcze do remontu ul. Kosynierów Gdyńskich - poinformowała we wtorek 23 sierpnia Ewa Iwańska, dyrektor biura zarządu Gorzowskich Inwestycji Miejskich. To właśnie ta miejska spółka ma się zajmować przebudową jednej z kluczowych dróg w Gorzowie. Ulica Kosynierów Gdyńskich ma zostać wyremontowana na odcinku od ronda przy IV Liceum Ogólnokształcącym do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Oprócz tego przebudowane ma zostać skrzyżowanie ulic: Słowiańskiej, Roosevelta, Żwirowej i Kosynierów Gdyńskich. W ramach inwestycji ma zostać też zbudowane rondo u zbiegu ul. Słowiańskiej i Fredry. Ma ono poprawić komunikację w tym miejscu w związku z tym, że w przyszłym roku oddana do użytku powinna być hala sportowa przy Słowiance.