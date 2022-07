Remont schodów w Parku Róż. Pracowników tu nie widać

Schody w Parku Róż poszły do poprawki, bo wiele uwag do nich mieli nie tylko mieszkańcy, ale też urzędnicy, z prezydentem Jackiem Wójcickim na czele. Tym, którzy mieli zastrzeżenia co do wykonania schodów, nie podobało się m.in. to, że przejście między zamontowanymi tu podczas przebudowy podestami jest za wąskie, że po deszczach na stopniach tworzą się kałuże. Poza tym z podestów wypadały zaślepki, a zamontowane przy siedziskach oświetlenie raziło korzystających ze schodów.