Remont ul. Chrobrego w Gorzowie. Już są wylewane płyty, na których będą montowane szyny

- Wykonawca stara się nie czekać i kiedy występuje problem z pracami na jednym odcinku, wchodzi na kolejny – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta w Gorzowie. Taki „problem”, występuje często podczas prac ziemnych, kiedy to plany sprzed lat nie pokrywają się z tym, co budowlańcy zastają po rozkopaniu ulicy. Z tego powodu w ciągu tygodnia, najdalej dwóch wykonawca chce zacząć prace na kolejnym odcinku od strony ul. Jagiellończyka do ul. Mickiewicza. Kiedy prace tam się zaczną, skrzyżowania będą przejezdne. Jednak będzie zakaz wjazdu w ul. Mickiewicza.

Termin nie jest zagrożony

Aktualnie robotnicy pracują na odcinku od skrzyżowania z Wybickiego i Jagiełły aż do ul. Jagiellończyka.

Przypomnijmy: trwający tam remont, to przebudowa ul. Chrobrego od Arsenału do skrzyżowania z ul. Borowskiego oraz cała ul. Mieszka I (a więc od Borowskiego po skrzyżowanie przed pałacykiem ślubów). Za roboty odpowiada firma ZUE. Koszt tego remontu to 69 mln zł. Termin zakończenia rozpoczętych w maju prac to połowa października przyszłego roku.

I jak zapowiada wykonawca, póki co ten termin nie jest zagrożony.