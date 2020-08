Remont ul. Spichrzowej w Gorzowie. Pod ulicą odkryto mury. I to nie tylko obronne

Kończą się właśnie prace wykopaliskowe przy ul. Spichrzowej, a dokładnie u wylotu ul. Łazienki. Odkryto tu średniowieczne mury i basztę, nie wykluczone, że katowską. O tym odkryciu pisaliśmy już na początku sierpnia tutaj. - W te mury wkomponowana była też baszta. A w tejże baszcie znajdowała się piwnica, może loch służący do osadzania. Ale to na razie będzie jeszcze analizowane - mówi Stanisław Sinkowski.

Znaleźli też kanał ściekowy

Równolegle do murów miejskich z XIV wieku biegnie węższy mur. - Najpewniej miał on służyć, jako mur oporowy i służył ustabilizowaniu nabrzeża Warty - mówi S. Sinkowski. Linia kolejwa w Landsbergu została oodana do użytku w 1857 roku. Drugi taki mur biegnie pod chodnikiem ul. Spichrzowej, który również był stabilizatorem i był związany zapewne z drugim etapem budowy kolei. Bo po siedmiu latach od uruchomienia kolei wybudowano tu drugi tor.