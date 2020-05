Remont ul. Spichrzowej w Gorzowie „wstrzymany”! Musi przyjechać saper!

- No tak… Spichrzowa musi sobie odpocząć – żartują sobie niektórzy gorzowianie. Na poważnie zastanawiają się jednak, dlaczego już na samym początku przebudowy ul. Spichrzowej… nic się w zasadzie nie dzieje.

Remont ulicy Spichrzowej. Do kiedy potrwa?

Za przebudowę Spichrzowej odpowiada firma Eurovia. Ma ją wykonać do końca października, za co skasuje 4,7 mln zł.

- Dlaczego od tygodnia nic się tutaj nie dzieje? – zapytaliśmy wykonawcę.

Odpowiedź może mrozić krew w żyłach.

- Z uwagi na to, że remontowany odcinek objęty jest nadzorem saperskim, konieczne jest wykonanie specjalistycznych badań, które są zaplanowane na początek przyszłego tygodnia. Po wykluczeniu ewentualnych zagrożeń rozpoczną się roboty związane z wymianą rur ciepłociągu oraz rur kanalizacyjnych – odpisała nam Małgorzata Nowakowska, menadżer ds. komunikacji w Eurovii.