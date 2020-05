Remont ulic Chrobrego i Mieszka I. Po torowisku nie ma praktycznie śladu!

Pierwszy etap przebudowy obu ulic obejmuje odcinek od skrzyżowania Chrobrego z ul. Krzywoustego do skrzyżowania Mieszka I z Jagiellończyka. Rozpoczął się on 6 maja, a więc w piątek 22 maja mija już pół miesiąca od rozpoczęcia prac w tym miejscu miasta. Co do tej pory udało się zrobić?

Przede wszystkich zerwana została nawierzchnia obu ulic. Na Chrobrego rozebrano część chodnika. Pozostawiono jednak fragment traktu, aby piesi mogli w miarę swobodnie przechodzić wzdłuż kamienic. Z kolei na Mieszka I zerwano asfalt. Dzięki temu młodsza część mieszkańców może zobaczyć, że kiedyś była to droga zbudowana z tzw. kocich łbów.

Na całym odcinku rozebrane zostało natomiast torowisko. Dziś nie ma już po nim praktycznie żadnego śladu.

Ulice Chrobrego i Mieszka I mają być wyremontowane na 1,5-kilometrowym odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z Roosevelta a ścisłym centrum (etap na wysokości Arsenału przewidziany jest jako ostatni). Prace mają potrwać do połowy października przyszłego roku. Za 69 mln zł przeprowadza je konsorcjum firm ZUE i FDO.