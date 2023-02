Restauracja Victoria „zamknięta na zawsze”. Właśnie wygasza kuchnię

- Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nas wspierali przez te trzy lata. I przez ostatnie trudnie 365 dni do dzisiaj – poinformowali pracownicy restauracji Victoria. Właśnie zamyka ona swoje podwoje. W poniedziałek 27 lutego kuchnia będzie jeszcze pracowała, by wywiązać się z podjętych zobowiązań. Lokal będzie jednak zamknięty dla gości.

„Restauracja będzie zamknięta na stałe z przyczyn od nas niezależnych. Przykro nam, że nie możemy już Was zaprosić” – brzmi napis na wielkiej kartce w restauracji. „Restauracja Victoria zamknięta na zawsze. Dziękujemy, że byliście z nami” – czytamy z kolei na profilu lokalu.