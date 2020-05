Restauracje w Gorzowie znów otwarte. Gdzie będą ogródki?

Na początku mamy dla Was dobrą informację. Lokale, które były w ścisłym centrum miasta przetrwały dwumiesięczną przerwę i znów przyjmują klientów. I już szykują się do otwarcia swoich ogródków. Niektóre z lokali ogródki otworzą po raz pierwszy.

Nareszcie! Deptak wraca do życia. A co z cenami?

Ich sąsiad na Starym Rynku, czyli kawiarnia Śnieżka też będzie przyjmować gości w ogródku. Jego ustawienie poszło sprawnie. Jeszcze w poniedziałek 18 maja ogródka nie było, a we wtorek wszystko już było prawie gotowe.

Niebawem będzie też gotowy ogródek restauracji Sofra. On, jak co roku, budowany jest na drewnianym podwyższeniu. Nie inaczej będzie w tym roku. We wtorek trwał montaż podestu.

Przygotowania do otwarcia widać także w Ósemce. Gotowy jest już natomiast ogródek w Górce & Kulce. W centrum działają też znów W Muzycznym i Bistro Pizza.

