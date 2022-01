Rewolucja dla pasażerów. Mapa pokazuje, gdzie jest tramwaj czy autobus

Dlaczego Portal Pasażera to rewolucja? Bo bardzo dokładnie pokazuje, gdzie aktualnie znajduje się poszczególny autobus czy tramwaj. Nie przesadzamy. Sami to sprawdziliśmy.

Portal znajduje się pod adresem: komunikacja.um.gorzow.pl. Otwiera się on i na komputerze, i przez internet w telefonie.

Po wejściu na stronie pokazuje nam się mapa miasta. Punkciki z niebieską obwódką pokazują nam lokalizację przystanków autobusowych, a punkciki z pomarańczową obwódką - przystanki tramwajowe. Gołym okiem widać też, że po mapie miasta poruszają się nieco większe punkty. To autobusy i tramwaje.