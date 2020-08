Robisz zdjęcia? Weź udział w konkursie „Na szlaku Baltic Pipe” i pokaż nam, jak magiczne jest Lubuskie

Nasza redakcja oraz GAZ-SYSTEM, inwestor gazociągu „Baltic Pipe”, zaprasza wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym „Na szlaku Baltic Pipe”. Gazociąg ma przebiegać przez województwa: lubuskie, zachodniopomorskie oraz wielkopolskie, a celem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych miejsc znajdujących się właśnie w tych regionach na szlaku inwestycji. Gazociąg sprawi, że inwestorzy bardziej zainteresują się tymi regionami, do budżetów gmin wpłynie więcej środków, a sami mieszkańcy będą mogli cieszyć się czystym powietrzem.

Dla nas, jako współorganizatorów konkursu, ważne jest to, by pokazać, jak piękny, ciekawy, różnorodny i bogaty historycznie jest nasz region .

● Pierwsze 300 osób , które poprawnie wypełnią formularz i zgłoszą swoje zdjęcia, otrzyma nagrodę książkową autorstwa Adama Wajraka „Wielka księga prawdziwych tropicieli” . ● Nagroda główna trafi do 6 autorów najlepszych zdjęć w każdej kategorii, w każdym województwie: - kamera Go Pro - plecak - torba materiałowa - konkursowa mapa turystyczna - książka „Wielka księga prawdziwych tropicieli” A. Wajraka* ● Autorzy 30 wyróżnionych zdjęć wybranych przez jury konkursu (po 5 w każdej kategorii w każdym województwie) otrzymają nagrody: - plecak - stacja ładująca - torba materiałowa - konkursowa mapa turystyczna - książka „Wielka księga prawdziwych tropicieli” A. Wajraka*

Baltic Pipe inspiruje

Inspiracją do ogłoszenia konkursu przez GAZ-SYSTEM oraz przez naszą redakcję była strategiczna inwestycja wspomnianej spółki. Dzięki gazociągowi Baltic Pipe jeszcze więcej mieszkańców naszego regionu oraz województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, będzie mogło korzystać z błękitnego paliwa. Co najważniejsze, budowa jest prowadzona w sposób bezpieczny dla mieszkańców i ich otoczenia, a po zakończeniu prac gazociąg będzie nieustannie monitorowany, by zachować ciągłość przesyłania gazu do odbiorców. Korzyści płynące z tej inwestycji związane są z dodatkowym wpływem środków do budżetów gminnych, szansą na nowe inwestycje i tworzenie kolejnych miejsc pracy, a także czyste powietrze.

Honorowy patronat konkursu „Na Szlaku Baltic Pipe” objęli wojewodowie: lubuski, wielkopolski i zachodniopomorski.