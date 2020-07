Roboty na Chrobrego idą z gazem. To widać, a nawet... czuć!

- Wykonawca ma od nas pozwolenie, że tam, gdzie nie ma ruchu samochodów, może rozpocząć prace wcześniej niż planował i to właśnie robi – mówi nam Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Wyjaśnia to, co aktualnie dzieje się na przebudowie ulic: Chrobrego i Mieszka I. Na początku maja rozpoczął się tu remont odcinka pomiędzy ul. 30 Stycznia a ul. Jagiellończyka. Tymczasem już teraz trwają roboty na kolejnym odcinku – od 30 Stycznia do Łokietka. Firmy ZUE i FDO, które zajmują się przebudową, ruszyły z nimi znacznie wcześniej niż pierwotnie planowały.

Pomiędzy Kwadratem a Śnieżką zostały już rozebrane tory tramwajowe. – Wykonawca prowadzi roboty związane z elektryką i niebawem przystąpi do budowy kanalizacji sanitarnej – mówi rzecznik Ciepiela.