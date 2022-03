Rosja staje się globalną pustynią. Te firmy wycofały się lub zawiesiły działalność [INFOGRAFIKA] [LISTA]

Na początku marca internet obiegła opinia rosyjskiego ekonomisty, który w dosadnych słowach opisał, co czeka zwykłych Rosjan, jeśli ich kraj nie wycofa się z agresywnych działań przeciwko Ukrainie, a w konsekwencji utrzymywane będą sankcje wymierzone w rosyjską gospodarkę. "Mój wniosek naukowy jako profesora finansów, doktora Uniwersytetu Chicagowskiego jest taki: chu...a. I to podwójna chu...a, bo Rosjanie, nawet wykształceni, w większości nie rozumieją, co ich czeka" - stwierdził Maxim Mironow.

Już wkrótce Rosjanom zabraknie podstawowych produktów. Nie mówię tutaj o wszelkiego rodzaju iPhone'ach, których import już i tak został zakazany, ale o żywności, ubraniach, samochodach, sprzęcie AGD itp. Rosja jest bardzo mocno zintegrowana ze światowym handlem. Już teraz najwięksi operatorzy odmawiają tranzytu towarów - napisał ekonomista.

Decyzje o wstrzymaniu dostaw lub zawieszeniu działalności na terytorium Rosji zaczynały wówczas podejmować pierwsze światowe korporacje. Dziś liczbę firm, które w związku z inwazją na Ukrainę, przynajmniej tymczasowo wycofały się z rosyjskiego rynku można liczyć w setkach, a każdego dnia do bojkotu przyłączają się kolejne. Rosjanie niemal z dnia na dzień tracą dostęp do produktów i usług takich globalnych marek jak m.in. IKEA, H&M, Nike, Adidas, Ford, BMW, Harley-Davidson, Volkswagen, Audi, Unilever, Coca-cola, Pepsi, Apple, Amazon, Boeing, Daimler, Dell, Lidl, DHL, McDonald's, KFC, Starbucks.